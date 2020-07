PM Modi का आज राष्ट्र के नाम संबोधन, World Youth Skills Day पर चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) आज यानी बुधवार 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस ( World Youth Skills Day ) 2020 पर वीडियो के जरिये संबोधित ( PM Modi Address to Nation ) करेंगे। 15 जुलाई का दिन स्किल इंडिया मिशन के शुभारंभ की 5वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस अवसर पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, दिन में Online Classes का टाइम 30-45 मिनट तक किया फिक्स

स्किल इंडिया या नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑफ़ इंडिया ( skills development mission ) देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका प्रबंधन भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जाता है।

COVID-19 के इलाज में यह इंजेक्शन है कारगर, DCGI ने दी इस्तेमाल की मंजूरी

PM Narendra Modi will deliver a video address on World Youth Skills Day tomorrow. The day marks the 5th anniversary of the launch of Skill India Mission. A Digital Conclave is being organized by the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship to mark the occasion. (file pic) pic.twitter.com/z0PXnRNehj