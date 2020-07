Ram Mandir: PM को 32 सेकंड में करनी होगी रामजन्म मंदिर नींव की पूजा, 'हाउडी मोदी' जैसा होगा कार्यक्रम

नई दिल्ली। अयोध्या ( Ayodhya ) में राम मंदिर ( Ram Temple ) का पांच अगस्त को शिलान्यास होने वाला है। इसे लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में कुल 200 लोग हिस्सा लेंगे इनमें 150 लोगों को आमंत्रण भेजा गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से भूमि पूजन ( Bhoomi Pujan ) का देश भर में लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान अमेरिका के टेक्सास शहर के हृयूस्टन में सितंबर 2019 हुए 'हाउडी मोदी' के कार्यक्रम की याद भारतवासियों के जेहन में होगी। वहीं जो सबसे खास बात है वो यह कि श्रीरामजन्म भूमि मंदिर के नींव पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 5 अगस्त को सिर्फ 32 सेकंड होंगे।

Before laying the foundation stone, PM Modi will offer prayers to Lord Ram at the temple & Lord Hanuman at Hanuman Garhi Temple. All chief ministers will be invited to the programme: Swami Govind Dev Giri, Treasurer of Shri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra, in Pune https://t.co/GOH9Qr0M8y