पहली स्वदेशी Antigen Kit को ICMR ने दी मंजूरी, जानें Corona से जंग में क्या होगा फायदा

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश में अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इन सबके बीच एक राहत बात यह है कि देश में टेस्टिंग की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ( ICMR ) ने दूसरे रैपिड एंटीजन किट को कोराना वायरस के इलाज के लिए मंजूरी दे दी।

इस किट को 'मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस' ( Mylab Discovery Solution ) की ओर से तैयार किया गया है और यह भारत में बनी पहली टेस्ट किट है, जिसे मंजूरी ने मंजूरी दी है। आईए जानते हैं स्वदेशी एंटीजन किट ( Antigen Kit ) को मंजूरी मिल जाने से क्या फायदा होगा?

Mylab has received approval for the first India-made Antigen-based Covid-19 test kit from ICMR. Would not have been possible without support of @DBTIndia @ICMRDELHI @MoHFW_INDIA @adarpoonawalla @abhijitpawarapg pic.twitter.com/SNLhMKFpLN