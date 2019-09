PM Modi Birthday Live: 69 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थोड़ी देर में नर्मदा की करेंगे पूजा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 69 साल के हो गए हैं। देशभर में उनके समर्थक और चहेते उनका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य गुजरात में हैं। यहां वो नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में हिस्सा लेंगे। उसके बाद दोपहर में वह अपनी मां हीरा बा का आशीर्वाद लेंगे। दरअसल पीएम मोदी पहले ही मां से मिलने जाने वाले थे । लेकिन कार्यक्रम में बदलाव किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम इस प्रकार है।

-नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी

- नर्मदा के केवड़िया में कई प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे.

- गुरुदेश्वर दत्त मंदिर में पूजा-अर्चना

- 11 बजे केवड़िया में एक रैली को संबोधित करेंगे

- अहमदाबाद में मां हीराबेन से मुलाकात करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर डैम पर पूजा करने से पहले केवड़िया में कैक्टस गार्डन का परीक्षण किया और जंगल सफारी का लुत्फ उठाया।

पीएम मोदी 17 सितंबर के दिन ही 1950 को गुजरात के एक छोटे से गांव बड़नगर में पैदा हुए थे। स्वतंत्र भारत में पैदा हुए नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के चर्चित नेताओं में से एक हैं। दुनियाभर में लाखों लोग उनको चाहने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी अपने जन्मदिन के इस खास मौके पर क्या करते हैं और कैसे मनाते हैं।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi arrives in Kevadiya in Narmada district. He will be visiting Sardar Sarovar Dam shortly. pic.twitter.com/oD7vn6qIK6

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी

-ईश्वर से आपके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामाना करता हूं

-आपके साथ राष्ट्रीय पुनर्निमाण में भागीदारी बनना सौभाग्य की बात

-आपके नेतृत्व में उभरते भारत ने विश्व में पहचान बनाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन उत्साह से पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी के संकटमोचन मंदिर में पीएम मोदी के एक चाहने वाले ने मंदिर में 1.25 KG का सोने का मुकुट चढ़ाया है। अरविंद सिंह नाम के शख्स ने मुकुट चढ़ाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने संकल्प लिया था कि मोदी जी जब दोबारा पीएम बनेंगे तो मुकुट चढ़ाएंगे।

Varanasi:Arvind Singh,a fan of PM Modi offered a gold crown to Lord Hanuman at Sankat Mochan Temple yesterday,ahead of PM's birthday,says,"Ahead of Lok Sabha polls, I took a vow to offer gold crown weighing 1.25 kg to Lord Hanuman if Modi ji formed govt for the second time"(16/9) pic.twitter.com/G6ephry6nC