पीएम मोदी ने बाइडेन-हैरिस को दिया बधाई संदेश, राहुल ने बताया लोकतंत्र के नए अध्याय की शुरूआत

नई दिल्ली। जो बाइडेन ने बुधवार को 46वें अमरीकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। उनके बाद कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों नेताओं को बधाई संदेश दिया। शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने साथ काम करने की बात कही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी जो बाइडन के अमरीकी राष्ट्रपति और कमला हैरिस के उप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने पर शुभकामनाएं दीं और कहा कि अमरीका में लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू हो चुका है।

My warmest congratulations to Joe Biden on his assumption of office as President of the United States of America. I look forward to working with him to strengthen India-US strategic partnership: Prime Minister Narendra Modi https://t.co/DIzdGZKjj9 pic.twitter.com/50oA0r0Dl3