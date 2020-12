पीएम मोदी ने किया आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन, ताज नगरी मेट्रो से जुड़ने वाला यूपी का 7वां शहर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक शहर आगरा वालों के लिए इसे पीएम की ओर से सौगात माना जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ताज नगरी मेट्रो रेल सेवा से जुड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सातवां शहर है। उन्होंने कहा कि देश के अलग—अलग शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इस समय देश के 27 शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट पर चल रहा है। आज मेट्रो कोच भी देश में बन रहे हैं। हमारा देश मेट्रो रेल सेवा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है।

PM Narendra Modi inaugurates the construction work of Agra Metro Project via video conferencing; UP Governor Anandiben Patel and Chief Minister Yogi Adityanath also join the programme. pic.twitter.com/Q3gl2GuWW0