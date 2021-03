पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव का किया आगाज, कहा - यह वैश्विक शांति और विकास का उत्सव है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया। उन्होंने कहा कि 75 साल का यह उत्सव स्वाधीनता की परछाई है। उन्होंने अमृत उत्सव को वैश्विक शांति और और विकास का उत्सव करार दिया। उन्होंने कहा कि यह हम सबके लिए एक ऐतिहासिक पल है। हम सब इस पल के गवाह बन रहे है और इतिहास का हिस्सा भी।

Today, is the first day of the Amrit Mahotsav of independence. This Mahotsav has started 75 weeks before 15th August 2022 and will run till 15th August 2023: PM Modi in Ahmedabad pic.twitter.com/wdr3VmJ7de