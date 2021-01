PM Modi ने 6 राज्यों में रखी लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला, सबके लिए घर अभियान को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए साल के पहले दिन यानि शुक्रवार को देश की छह राज्यों के लिए महत्वाकांक्षी लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट के जरिए सबके लिए प्रधानमंत्री आवास परियोजना के लक्ष्य को 2022 तक हासिल करने की योजना है। साथ ही सभी को आवास तय समय में मुहैया कराया जा सकेगा। बता दें कि 2022 तक एक करोड़ लोगों आवास मुहैया कराने की योजना है।

pm modi lays foundation stone of Light House Projects (LHPs) under Global Housing Technology Challenge-India . LHPs will be constructed at Indore,Rajkot, Chennai, Ranchi, Agartala & Lucknow,comprising about 1,000 houses at each location along with allied infrastructure facilities pic.twitter.com/wf6Q7WPLF9