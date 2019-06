PM मोदी के खत से पाकिस्तान में बहार! MEA ने कहा- तथ्यों से हुई छेड़छाड़

नई दिल्ली। भारत से बात करने के मौके तलाश रहे पाकिस्तान ने एकबार फिर झूठ का सहारा लिया है। पाक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस चिट्ठी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जो उन्होंने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ( Imran Khan ) के नाम लिखा था। ( PM Modi Letter to Imran Khan ) पाक मीडिया ने फर्जी दावा किया है कि भारत ने पाक को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि ये खत सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत भेजा गया था।

Raveesh Kumar, Ministry of External Affairs: We have seen the mentality of distorting facts in Pakistan media in this case, like how they distorted this simple straight-forward letter. Letter says that India wants to maintain cooperative relation with all nations in South Asia https://t.co/PiejG6FkUJ