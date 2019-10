जापान में हगिबीस टाइफून ने मचाया कहर, पीएम मोदी ने जताया शोक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जापान में सुपर-टाइफून हगिबीस के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है और इस प्राकृतिक आपदा के खिलाफ टोक्यो की 'तैयारियों' की सराहना की। जापान में टाइफून हगिबीस के कहर में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं।

पीएम मोदी ने इस संबंध में एक ट्वीट कर लिखा, "मैं जापान में सुपर-टाइफून #Hagibis के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर सभी भारतीयों की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान और तबाही के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं।"

I offer condolences on behalf of all Indians on the loss of life caused by super-typhoon #Hagibis in Japan. I wish early recovery from the damage and devastation caused by this natural calamity. — Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2019

पीएम मोदी ने आगे लिखा, "मुझे यकीन है कि जापानी लोगों की तैयारी और मेरे मित्र शिंजो आबे (पीएम) इसके दुष्परिणाम को प्रभावी और तेजी से निपटाएंगे। इस प्राकृतिक आपदा के खिलाफ जापान की तैयारियों की बहुत सराहना की जाती है।"

पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय नौसेना उनकी तुरंत सहायता करने में प्रसन्नता महसूस करेगी।

पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, "भारत इस मुश्किल घड़ी में जापान के साथ एकजुटता से खड़ा है। जापान में भारतीय नौसेना के लोग अपनी पूर्वनिर्धारित मुलाकात करने गए थे और वे तुरंत सहायता करने के लिए खुश होंगे।"

इस संबंध में वहां की मीडिया ने बताया कि देश भर में कई नदियां रिहायशी इलाकों में बह रही हैं। मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर के इलाके बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में थे, जहां राहत-बचाव अभियान चल रहा है।

India stands in solidarity with Japan at this difficult hour. Personnel of the Indian Navy, in Japan on a scheduled visit, will be happy to assist immediately. — Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2019

बताया जा रहा है कि हगिबीस तूफान के चलते जापान के प्रमुख द्वीप होंशू के 60 लाख लोगों को वहां से जाने की सलाह दी गई थी। जापानी मौसम एजेंसी (JMA) के मुताबिक शनिवार शाम सात बजे से कुछ पहले ही हगिबीस टाइफून आया। मौसम विभाग ने इबाराकी, तोचिगी, फुकुशिमा, मियागी और निगाटा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की।

इससे पहले दिन में जापान में रिक्टर पैमाने पर 5.7 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र चिबा-केन क्षेत्र में 80 किलोमीटर की गहराई पर था।