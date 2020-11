PM Modi बोले - हमारा गवर्नेंस मॉडल टेक्नोलॉजी फर्स्ट है, कोरोना संकट से पार पाने में मिली मदद

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बेंगलूरु टेक समिट 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने टेक समिट में शामिल दुनिया भर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने डिजिटल और तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सफलतापूर्वक एक बाजार बनाया है। हमने एक योजना के तहत प्रौद्योगिकी को सभी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। हमारा गवर्नेंस मॉडल 'टेक्नोलॉजी फर्स्ट' है। तकनीकी के जरिए हमें विकास को बढ़ावा देने में मदद मिली है।

Through technology, we have enhanced human dignity. Millions of farmers received monetary support in one click. At the peak of the #COVID19 lockdown, it was technology that ensured that India's poor received proper and quick assistance: Prime Minister Narendra Modi https://t.co/zJHpPgxMvK