Sardar Patel Jayanti: पीएम मोदी बोले- कोरोना काल में साकार हुई पटेल की कल्पना, एकजुट होकर लड़ा देश

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) के दो दिवसीय गुजरात दौरे ( Gujarat Visit ) का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने शनिवार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड में हिस्सा लिया।

पीएम ने कहा कि मौजूदा माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्रांस के कार्टून विवाद के बीच पीएम मोदी ने इशारों में कहा कि विकास के बीच भारत समेत पूरा विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आतंकवाद वैश्विक चिंता का विषय से इससे एकजुट होकर ही लड़ना होगा।

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में सरदार पटेल की कल्पना साकार हुई। पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी से लड़ा।

बहुत खास है सीप्लेन जिस सेवा की पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, जानें इससे जुड़ी 5 खास बात

130 crore Indians together honoured the COVID19 warriors in their fight against this pandemic. The way the country has proved its collective potential during this time is unprecedented: Prime Minister Narendra Modi at Kevadia, Gujarat pic.twitter.com/rucnygMjwn — ANI (@ANI) October 31, 2020

पीएम मोदी ने सरदार पटेल को एकता और अखंडता का अग्रदूत भी बताया। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145 वीं जयंती है।

The country can never forget that some people were not saddened at the sacrifice of the security personnel during the Pulwama attack. At that time, these people were only doing politics...I request them not to do such politics in the interest of the nation: PM Modi https://t.co/8sTGRztHKS pic.twitter.com/2xo0xq3ZFM — ANI (@ANI) October 31, 2020

पुलवामा पर राजनीति करने वाले बेनकाब

प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को देश भूल नहीं सकता है। पड़ोसी मुल्क के बयान के बाद इस पर राजनीति करने वाले भी बेनकाब हुए हैं।

Today, Kashmir has moved on a new path of development...Whether it is restoration of peace in the Northeast, or the steps being taken for development there, today the country is establishing new dimensions of unity: PM in Gujarat on birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel pic.twitter.com/byO2TtpUhf — ANI (@ANI) October 31, 2020

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 36वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने किया नमन, जानें क्या कहा

370 को हटे एक वर्ष हुआ पूरा

पीएम ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 को हटे हुए एक साल हो गए. 31 अक्टूबर को कश्मीर से धारा 370 हटा था। पीएम ने कहा कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल ने भारत के सांस्कृतिक गौरव को लौटाने का जो यज्ञ शुरू किया था, उसका विस्तार देश ने अयोध्या में भी देखा है।

पर्यटन के मानचित्र पर छाएगा केवड़िया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सरदार साहब की इस गगनचुंबी प्रतिमा के सान्निध्य में भारत की प्रगति का प्रण दोहरा रहे हैं। पीएम ने कहा कि केवड़िया में कुछ ही दिनों में विकास के कई कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा केवड़िया अब पर्यटन के मानचित्र पर छाने वाला है।

इससे पहले राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात पुलिस, सीआरपीएफ की महिला यूनिट जैसी सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुई. इन एजेंसियों ने शानदार परेड दिखाया।