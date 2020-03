लॉकडाउन में दिखा पीएम मोदी का 3डी अवतार, खाली समय में कर रहें ये काम

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक तरफ जहां सारा देश एकजुट हो गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लॉकडाउन करके देश को सुरक्षित रखने की पहल की है। इस दौरान वे खुद भी नियमों का पालन कर रहे हैं। आम लोग जहां अपनों के साथ बातें करके, गेम्स खेलकर या दूसरे तरीकों से वक्त गुजार रहे हैं। वहीं कई लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे समय पीएम मोदी क्या कर रहे हैं। यही सवाल कई लोगों ने उनके, मन की बात कार्यक्रम में भी पूछी थी। इसी के जवाब में पीएम ने एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने अपने टाइम पास का वीडियो शेयर किया है।

पीएम मोदी को उनके योग प्रेम के लिए जाना जाता है। वे हमेशा से खुद को चुस्त—दुरुस्त रखने के लिए रोजाना योग और ध्यान करते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने खाली वक्त में भी इसी को अपना सहारा बनाया है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर कुछ 3डी वीडियो शेयर किए हैं। जिसमें उन्होंने अलग-अलग योगासनों के बारे में बताया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर निकलने के लिए मनाही है तो यह अपने अंदर झांकने का सही वक्त है।

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि वह कोई फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हैं और ना ही कोई मेडिकल एक्सपर्ट हैं, लेकिन योग करना उनकी जिंदगी का काफी वर्षों से हिस्सा रहा है। इससे उनको लाभ भी मिला है। मोदी ने उम्मीद जताई कि लोग भी खुद को सेहतमंद रखने के लिए इसे अपनाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो एनिमेटिड हैं। इन वीडियो में पीएम मोदी का 3D अवतार में नजर आ रहे हैं, जिसमें वे योग के अलग-अलग आसन करते दिख रहे हैं।

During yesterday’s #MannKiBaat, someone asked me about my fitness routine during this time. Hence, thought of sharing these Yoga videos. I hope you also begin practising Yoga regularly. https://t.co/Ptzxb7R8dN