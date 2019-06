मोदी सरकार 2.0 में आज PM करेंगे पहली बार मन की बात

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। यह कार्यक्रम करीब 4 महीने बाद होगा। दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह पहली मन की बात होगी। 24 फरवरी को मन की बात में उन्होंने मार्च और अप्रैल के लिए कार्यक्रम रोकने की घोषणा की थी।

अपनी सत्ता वापसी के भरोसे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह मई के आखिरी रविवार को दोबारा मन की बात करेंगे।

After four long months, #MannKiBaat is back to do what it has always loved- celebrate the power of positivity and the strengths of 130 crore Indians!



