PM मोदी आज आगरा को देंगे बड़ी सौगात, मेट्रो रेल सेवा की रखेंगे आधारशिला

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताज नगरी आगरा को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वह ऐतिहासिक शहर आगरा में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। दो कॉरिडोर वाले इस प्रोजेक्ट पर काम दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण का काम दिसंबर, 2022 में पूरा होगा। आगरा में मेट्रो रेल सेवा शुरू होने से सार्वजनिक परिवहन सुविधा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। साथ ही आगरा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

