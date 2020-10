PM Modi चौथे भारत ऊर्जा मंच का करेंगे उद्घाटन, धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे शामिल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) कुछ देर बाद भारतीय ऊर्जा मंच ( Indian Energy Forum ) का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ( Dharmendra Pradhan ) शामिल होंगे। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी है।

Prime Minister Narendra Modi to inaugurate & address the 4th India Energy Forum by CERAWeek.



The event will convene an international group of speakers and a community of over a thousand delegates from India and over 30 countries. pic.twitter.com/yOgmgEUqJN