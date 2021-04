Coronavirus संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी का बड़ा कदम, वैक्सीन उत्पादकों से आज करेंगे अहम चर्चा

नई दिल्ली। देश में कोरोना ( Coronavirus In India ) पर लगाम के लिए पीएम मोदी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को पीएम मोदी वैक्सीन निर्माताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस दौरान कोरोना स्थिति और टीकाकरण को लेकर अहम चर्चा होगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाली यह बैठक शाम 6 बजे होगी. इसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से एक प्रस्तुति भी दी जाएगी। टीका उत्पादक कंपनियों के साथ भी यह विभाग समन्वय करेगा। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी की ये तीसरी अहम बैठक है।

