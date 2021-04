Delhi में Lockdown के बाद घबराए प्रवासी, Corona नियमों को ताक पर रख बस स्टैंड और स्टेशनों पर जुट रही भारी भीड़

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना ( Coronavirus In Delhi ) के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया गया है। यही नहीं सरकार ने कहा है कि कोरोना काबू में नहीं आया तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस लंबे लॉकडाउन की आशंका से ही एक बार फिर प्रवासी मजदूर ( Migrant Workers ) घबरा गए हैं।

इसी घबराहट में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। यही वजह है कि बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशनों तक भारी भीड़ जुट रही है। खास बात यह है कि जिस कोरोना के संक्रमण के फैलाव के डर से लॉकडाउन लगाया गया है, उसी के नियमों को ताक पर रखकर प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में जुट रहे हैं।

Delhi: Migrant workers continue to leave for their hometown as the 6-day lockdown in the national capital comes into effect. Visuals from Anand Vihar Bus Terminal.



The lockdown, which started at 10 pm last night, will remain imposed till 5 am on April 26th. pic.twitter.com/8mJfiif2ey