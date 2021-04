भारत में कोरोना संक्रमण बेकाबू होने पर अमरीका और ​ब्रिटेन में खौफ, नागरिकों को यात्रा से बचने दी सलाह

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच, संयुक्त राज्य अमरीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे भारत की यात्रा को टाल दें। संस्था का कहना है कि यात्रियों को भारत की सभी यात्रा से बचना चाहिए। यहां तक कि पूरी तरह से टीका लगाए यात्रियों को भी संक्रमित होने का खतरा है।

Read More: भारत सरकार ने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दवा कंपनियों को दिए 4500 करोड़ रुपए

Amid a surge in COVID cases (in India), travellers should avoid all travel to India. Even fully vaccinated travellers may be at risk for getting & spreading variants and should avoid all travel to India. If you must travel to India, get fully vaccinated before travel: CDC, USA pic.twitter.com/VrLK4hpZRA