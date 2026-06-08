कांगो में इबोला के मामले 500 पार, अब तक 91 लोगों की मौत

एक्सपर्ट्स के अनुसार इबोला के बंडीबुग्यो स्ट्रेन के लिए अब तक कोई वैक्सीन या विशिष्ट इलाज उपलब्ध नहीं है। इस वजह से इस बीमारी से लड़ने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी से निपटने के प्रयासों में अन्य कई रुकावटें भी आ रही हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कमजोर होना, पोस्टमार्टम टेस्टिंग को लेकर समुदाय का विरोध, स्टैंडर्ड इबोला ट्रीटमेंट सेंटर्स में क्षमता की कमी, संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के सामान की कमी, और फंड की कमी। इस बीमारी से प्रभावित प्रांतों में कॉन्टैक्ट फॉलो-अप की कुल दर 50.3% थी, जो 95% के लक्ष्य से काफी कम है। लैबोरेटरी की क्षमता पर भी दबाव बना हुआ है और इसी वजह से कई टेस्ट के नतीजे अभी भी पेंडिंग हैं।