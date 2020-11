नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को पुणे स्थित सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। इसके अलावा शनिवार को पीएम हैदराबाद भी जाएंगे। हैदराबाद में भारत बायोटेक का ऑफिस है। बता दें कि सीआईसीआई ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के साथ मिलकर Covaxin नाम से स्‍वदेशी कोरोना वैक्‍सीन तैयार की है। फिलहाल कोवैक्सीन का ट्रायल तीसरे फेज में है। इसके अलावा पीएम मोदी का कार्यक्रम अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला की फैसिलिटी सेंटर का भी दौरा करेंगे। जायडस ने ZyCov-D नाम से वैक्‍सीन बनाई है जो जिसका ट्रायल दूसरे चरण में है।

Maharashtra: PM Narendra Modi will visit Serum Institute of India in Pune on November 28 to review the vaccine production. pic.twitter.com/Uxb0O9WQ1v