PM Modi ने देशवासियों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं, कहा - 2021 खुशी और समृद्धि लाए

नई दिल्ली। नववर्ष 2021 का धूमधाम के साथ आगाज हो चुका है। पीएम मोदी ने नए वर्ष के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्विट के जरिए बधाई दी। उन्होंने कहा है कि 2020 आपके लिए अद्भुत रहे। 2020 से हमने बहुत कुछ सीखा। नया साल सभी के लिए खुशियों और समृद्धि को बढ़ावा देने वाला सबित हो। सभी स्वस्थ्य रहें और सभी की आकांक्षाएं पूरी हो। आप सभी को साल 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं।

Prime Minister Narendra Modi extends New Year greetings



"Wishing you a happy 2021! May this year bring good health, joy and prosperity. May the spirit of hope and wellness prevail," he tweets



(file photo) pic.twitter.com/y9VfWO6Ig9