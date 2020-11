PSLV-C49 के सफल प्रक्षेपण पर PM Narendra Modi ने ISRO को दी बधाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शनिवार को PSLV-C49 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( ISRO) और भारत के अंतरिक्ष उद्योग को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के नवीनतम भू-पर्यवेक्षण उपग्रह ईओएस-01 और नौ अन्य उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो और देश के अंतरिक्ष उद्योग जगत को ट्वीट के माध्यम से बधाई दी।

I congratulate @ISRO and India's space industry for the successful launch of PSLV-C49/EOS-01 Mission today. In the time of COVID-19, our scientists overcame many constraints to meet the deadline.