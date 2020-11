BRICS में PM Modi के निशाने पर PAK- आतंकियों को पालने वाले देशों का विरोध जरूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने मंगलवार को ब्रिक्स समूह के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिक्स सम्मेलन ( BRICS Summit ) में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान ( Pakistan ) पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ उन्होंने ब्रिक्स के सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के सफल संचालन के लिए रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतीन ( Vladimir Putin ) को बधाई दी। पीएम ने कहा कि भारत की कल्चर पूरे विश्व को एक परिवार की देखती है। उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा सैनिक अगर किसी ने खोए हैं तो वो भारत है। आपको बता दें कि कोरोना संकट को ध्यान मे रखते हुए इस बार ब्रिक्स सम्मेलन को वर्चुअली रखा गया है।

यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की बात दोहराई

सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर UN Security Council में बदलाव की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में बदलावा आज न केवल समय की मांग है, बल्कि जरूरत भी है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस की क्रेडिबिलटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। जिसकी मुख्य वजह कुछ और नहीं बल्कि इनमें समय के साथ उचित बदलाव का न होना है। यह आज भी 75 साल पुराने विश्व की मानसिकता और वास्तविकता पर चल रहा है। इसलिए भारत हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव के पक्ष में है। भारत ने इस संबंध में अपने ब्रिक्स सहयोगियों से सहयोग मांगा है।

Terrorism is the biggest problem facing the world today.

We have to ensure that the countries that support the terrorists are held accountable and this problem is tackled in an organized manner: PM Narendra Modi speaking at BRICS Summit, via video conferencing pic.twitter.com/H8c19Y5DZ0