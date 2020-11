सीरम इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं से मिलने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए भारत में बन रही वैक्सीन का जायजा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को देश की तीन शोध प्रयोगशालाओं के दौरे पर हैं। पीएम मोदी बसे पहले अहमदाबाद पहुंचे। जहां उन्होंने जाइडस कैडिला के प्लांट में कंपनी के टीके की डेढ़ घंटे तक समीक्षा की है।

Prime Minister Narendra Modi arrives at Serum Institute of India in Pune to review COVID-19 vaccine development. https://t.co/MxXTkzbBjk