MP Political Crisis: सर्वाेच्च अदालत में फ्लोर टेस्ट को लेकर शिवराज की याचिका पर सुनवाई आज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में आज बीजेपी ( BJP ) नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ( Ex CM Shivraj Singh Chauhan ) की ओर से दायर याचिका ( Writ ) पर सुनवाई होगी। इस याचिका के जरिए शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) की कमलनाथ सरकार ( Kamalnath Government ) को विधानसभा ( Legislative Assembly ) में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश देने की मांग की है। उनकी याचिका को शीर्ष अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और विधानसभा के प्रधान सचिव को इस न्यायालय के आदेश के 12 घंटे के भीतर विधानसभा में शक्ति परीक्षण ( Floor Test ) कराने का निर्देश दिया जाए। अधिवक्ता सौरभ मिश्रा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है।

इन 22 विधायकों में से छह के इस्तीफे अध्यक्ष पहले ही स्वीकार कर चुके हैं और मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसी स्थिति में कमलनाथ सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई कानूनी, नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री अपनी अल्पमत सरकार ( Minority Government ) को बहुमत में तब्दील करने के लिए विधायकों को धमकी देने और प्रलोभन देने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। खरीद-फरोख्त के प्रयास चरम पर हैं। याचिका में कहा गया है कि शक्ति परीक्षण स्थगित करने से खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह राज्यपाल के निर्देशों और शीर्ष अदालत द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था का उल्लंघन होगा।

