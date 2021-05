केंद्र का आदेश, पहले से बुक स्लॉट में ही लगेगी Covishield की दूसरी डोज

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच जारी टीकाकरण के दौरान कोविशील्ड के दूसरे टीके की समयसीमा बढ़ाए जाने के बाद पहले से अप्वाइंटमेंट बुक करा चुके लोगों में काफी चिंता है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को इस संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए पहले से बुक की गई ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट वैध रहेंगी और इसे को-विन प्लेटफॉर्म पर रद्द नहीं किया जाएगा।

हालांकि, मंत्रालय ने आगे यह भी कहा कि अब Co-WIN डिजिटल पोर्टल में जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप अगर किसी व्यक्ति की पहली खुराक की तारीख के बाद की अवधि 84 दिनों से कम है, तो आगे ऑनलाइन या ऑन-साइट अप्वाइंटमेंट बुकिंग संभव नहीं होगी।

बता दें कि बीते 13 मई को केंद्र सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया है। केंद्र ने यह एनके अरोड़ा के नेतृत्व वाले फैसला कोविड वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर लिया है।

इस संबंध में मंत्रालय ने कहा, "भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बदलाव के बारे में जानकारी दे दी है। को-विन डिजिटल पोर्टल को कोविशील्ड की दो खुराक के अंतराल को सही ढंग से दिखाने के लिए रिकॉन्फ़िगर किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) द्वारा निर्मित कोविशील्ड की दूसरी खुराक के बीच अंतर अब 12-16 सप्ताह तक किया गया है।"

मंत्रालय के मुताबिक "हालांकि, कुछ मीडिया संस्थानों में ऐसी खबरें आई हैं कि जिन लोगों ने को-विन पर 84 दिनों से कम समय में दूसरी खुराक के लिए अपनी अप्वाइंटमेंट की प्री-बुकिंग की थी, उन्हें कोविशील्ड की दूसरी खुराक के बिना टीकाकरण केंद्रों से वापस कर दिया गया।"

सरकार ने आगे कहा, "इसके अलावा कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए पहले से बुक की गई ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट वैध रहेंगी और को-विन द्वारा रद्द नहीं की जा रही हैं। इसके अलावा, लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी अप्वाइंटमेंट्स को टीकाकरण की पहली खुराक की तारीख से 84 दिन से आगे की तारीख के लिए पुनर्निर्धारित करें।"

केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोविशील्ड की दो खुराक के बीच अंतराल के इस परिवर्तन से पहले कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए बुक किए गए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट का सम्मान किया जाना चाहिए। इसने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी है कि फील्ड स्टाफ को निर्देश दिया जाए कि यदि ऐसे लाभार्थी टीकाकरण के लिए आते हैं, तो "कोविशील्ड की दूसरी खुराक दी जानी चाहिए और उन्हें वापस नहीं किया जाना चाहिए"।

उन्हें इस बदलाव के बारे में लाभार्थियों को सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है।

