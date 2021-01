क्या राष्ट्रपति भवन में सुभाष चंद्र बोस की जगह लगाई गई एक्टर की तस्वीर? जानिए सच्चाई

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को राष्ट्रपति भवन में उनकी एक पेंटिंग का अनावरण किया था।राष्ट्रपति के ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से इसकी तस्वीरों भी पोस्ट की गई थी। जिसमें राष्ट्रपति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दो प्रोट्रेट का अनावरण करते हुए दिख रहे हैं।

इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर अब बहस शुरू हो गई है। कुछ लोगों का दावा है कि इस तस्वीर को बोस की जगह एक एक्टर प्रसन्नजीत चटर्जी हैं। वहीं सरकार का कहना है कि जो तस्वीर राष्ट्रपति भवन में लगाई गई है, वह ऑरिजनल फोटो से बनाई गई है।

President Kovind unveils the portrait of Netaji Subhas Chandra Bose at Rashtrapati Bhavan to commemorate his 125th birth anniversary celebrations. pic.twitter.com/Y3BnylwA8X

महुआ मोइत्रान ने किया ट्वीट

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रान ने तंज कसते हुए इसके उपर एक ट्वीट किया था।ट्वीट में उन्होंने लिखा था, 'राम मंदिर को पाँच लाख रुपये डोनेट करने के बाद राष्ट्रपति कोविंद एक्टर प्रसन्नजीत के प्रोट्रेट का अनावरण कर रहे हैं। प्रसन्नजीत जो नेताजी की बायोपिक में उनका किरदार निभा चुके हैं।’ हालांकि कुछ ही देर में मोइत्रा ने इसे डिलीट कर दिया था।लेकिन तब तक President of India ट्रेंडिंग टॉपिक्‍स में आ गया। लोग Prosenjit, Rashtrapati Bhavan, और Netaji हैजटैग के साथ हजारों ट्वीट करने लगे।

इस तस्वीर को साझ करते हुए बरखा दत्त ने लिखा, यह सुनकर चकित हूं कि राष्ट्रपति भवन में नेताजी की जगह अभिनेता प्रसनजीत चटर्जी की तस्वीर लगा दी, जिन्होंने नेताजी का रोल निभाया था। यह काफी शर्मिंदा भरा है।बरखा के अलावा आदिल हुसैन ने इसको एक्टर की तस्वीर बताया।

क्या है सच्चाई?

वहीं एक एक दूसरा धड़ा का कहना है कि ये पोर्ट्रेट नेताजी का ही है और यही सच भी है। दरअसल, बीजेपी नेता और नेताजी बोस के पोते चंद्रकुमार बोस ने हाल ही में नेता जी एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर ट्वीट की थी।जो बिल्कुल इस तस्वीर के जैसी ही है।

Appreciate NDAGovt under the leadership of @narendramodi ji declassified #NetajiFiles, built #NetajiMuseum at #RedFort, renamed #RossIsland as #NetajiIsland. But what is imperative now is to follow #Netajis inclusive ideology to integrate the nation. Jai Hind! pic.twitter.com/3Regc3vu1B