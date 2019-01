पुरस्कारों का ऐलान, लोक गायिका तीजन बाई को पद्म विभूषण, कादर खान को पद्म श्री सम्मान

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का भी ऐलान किया गया। लोक गायिका तीजन बाई को पद्म विभूषण सम्मान मिला है। करिया मुंडा, कुलदीप नैयर को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं हुकुमदेव नारायण यादव को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। वहीं मरणोपरांत कादर खान को पद्म श्री सम्मान दिया गया है। एचएस फुल्का और बजरंग पुनिया, गौतम गंभीर मनोज वाजपेयी समेत बड़ी हस्तियों को पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया है।

112 लोगों को पद्म पुरस्कार

बता दें कि 4 नामचीन हस्तियों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। वहीं 14 हस्तियों को पद्म भूषण और 94 लोगों को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के 112 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार समिति को इस बार 49 हजार 992 लोगों के नाम आए थे। 2010 की तुलना में यह संख्या 32 गुना ज्यादा है।

President to confer Padma Bhushan to 14 people including ISRO scientist Nambi Narayanan, former Lok Sabha Deputy Speaker Kariya Munda, Actor Mohanlal, journalist Kuldeep Nayyar (Posthumous), Indian mountaineer Bachendri Pal & Lok Sabha MP Hukmdev Narayan Yadav pic.twitter.com/fGBbTAVwCI