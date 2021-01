परेड ग्राउंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, आखिर क्यों चर्चा में हैं विशेष 'पगड़ी'

नई दिल्ली। वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्घांजलि देने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड ग्राउंड पहुंच गए हैं। अब देश के राष्ट्रपति का इंतजार हो रहा है। मेमोरियल से लेकर परेड ग्राउंड तक पीएम मोदी के सिर पर बंधी विशेष पगड़ी की काफी चर्चा हो रही है। आम लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर इस पगड़ी की काफी तारीफ भी की जा रही है। वास्तव में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जामनगर से आई एक विशेष 'पगड़ी' पहनी है। सबसे पहले गुजरात के जामनगर के शाही परिवार द्वारा इस तरह की पहली 'पगड़ी' पीएम को उपहार में दी गई थी।

Prime Minister Modi is wearing a special 'Paghdi' from Jamnagar, today. The first such 'Paghdi' was gifted to the PM by the royal family of Jamnagar, Gujarat. pic.twitter.com/7wRITqsC52