पुद्दुचेरी : सीएम नारायणसामी ने किया तूफान प्रभावित क्षेत्र का दौरा, नुकसान का लिया जायजा

नई दिल्ली। पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने गुरुवार को निवार तूफान से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने तूफान निवार से हुए क्षति का वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आकलन भी किया। दौरान करने के बाद उन्होंने कहा कि निवार की वजह से पिछले 24 घंटे में पुद्दुचेरी में भारी बारिश हुई है। मैंने ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। निवार की वजह से बिजली आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त होने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आगामी घंटे के अंदर बिजली बहाल कर दी जाएंगी।

Puducherry: CM V Narayanasamy visits different areas to assess damage by #CycloneNivar



"Heavy rainfall of 23 cm in 24 hours was observed. No report of loss of life. We've never seen such torrential rains here. Electricity in the city will be restored in 12 hours," he says pic.twitter.com/JCWDno6LkC