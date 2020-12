पंजाब: किसानों के समर्थन में मोबाइल टॉवरों को पहुंचाया नुकसान, सीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश

नई दिल्ली। केंद्र के नए कृषि कानूनों (Agriculture Laws) के खिलाफ पंजाब (Punjab) के कई गांवों में लोग मोबाइल टॉवर चढ़ गए। यहां पर उन्होंने इसकी तारों को काटने के साथ तोड़फोड़ भी की। सोमवार को ऐसे ही दो मामले सामने आए। पंजाब के फिरोजपुर के टिब्बी कलां में गांव वालों ने किसान आंदोलन (Farmers Protest) के समर्थन में टेलीकॉम टॉवर पर चढ़ गए। उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इससे पहले रविवार रात मोगा के पास एकता नगर में स्थानीय लोगों ने एक टॉवर पर हमला बोल दिया।

Punjab CM Captain Amarinder Singh directs police to take action against those vandalising mobile towers in the state



(file photo) pic.twitter.com/SeScsAtU1y