देश के 5 राज्यों में बाढ़ ने मचाई तबाही, राहुल ने की PM मोदी से बात

नई दिल्ली। केरल, महाराष्ट्र व ओडिशा समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। यहां तक की कई जगहों पर हालात बद से बदतर हो चले हैं। सरकार ने यहां राहत व बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात किया है।

इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सहयोग की अपील की है।

Kerala: Traffic movement, through Pattambi bridge, stops. The bridge is flooded as Bharathappuzha river is overflowing. pic.twitter.com/dOOi8ibvYk — ANI (@ANI) August 9, 2019

इसके साथ ही महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में बचाव कार्य के लिए तीनों सेनाओं को लगाया गया है। केरल में अब तक बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 14 तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि इस बार मानसून की शुरुआत से ही दक्षिण भारत मौसम की मार झेल रहा है।

उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से बच्चे समेत दो की मौत, बचाव में जुटी टीम

#KarnatakaFloods : Indian Air Force teams carry out flood relief operations in Belagavi. A total of 25 civilians have been rescued by winching from Roggi, Halolli, Udhagatti & Girdal. Around 475 food packets along with drinking water dropped in affected areas. pic.twitter.com/APLywWeDwV — ANI (@ANI) August 9, 2019

बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक राज्य हैं। यहां तक मौसम की बेरुखी के चलते कोच्चि एयरपोर्ट रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। बाढ़ की भयावहता को देखते हुए कर्नाटक के बेलगाम में तीन हेलिकॉप्टर रेस्क्यू मिशन के लिए उतारा गया है।

Kerala: Houses submerge in floodwater in Aluva's Kuttamassery area in Kochi, following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/E5cMUG4GrK — ANI (@ANI) August 9, 2019

मौसम विभाग ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिलों में भारी बारिश की संभावना के चलते रेड अलर्ट जारी किया है। जबकि केरल के केरल के ईडुकी, मल्लापुरम, वायनाड, कोडिकोड जिले को भी रेड अलर्ट पर रखा गया है।

केरल से कर्नाटक तक देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना

केरल में बाढ़ का असर—

- गुरुवार को बारिश से संबंधित अलग-अलग हादसों में 6 लोगों की मौत

- आज सुबह 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई.

- केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाई लेवल बैठक की

- राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 10 और टीमें तैनात

- कोच्चि एयरपोर्ट पर 11 अगस्त 3 बजे तक के लिए बंद

- केरल में 1385 राहत शिविर बनाए गए

Kerala: Streets in Areekode town of Kozhikode district are flooded due to heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/4wXvVkCvu0 — ANI (@ANI) August 9, 2019

महाराष्ट्र में बाढ़ का असर—

- महाराष्ट्र के कोल्हापुर व सांगली में बाढ़ से 26 की मौत

- कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है

- 150 से ज्यादा गांव का संपर्क अभी भी टूट गया है

- हजारों लोग अभी भी पानी में फंसे हैं

- NDRF की टीम अब तक 3500 लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है

- अकेले सांगली में बचाव दल की एक नाव डूबने से 12 लोगों की मौत

- एनडीआरएफ की 13 टीम तैनात

सेना, 14 नौसेना दल, एक तटरक्षक दल, वायु सेना तैनात

लोकल एंजेसी के 10 हजार से अधिक कर्मचारी तैनात

महाराष्ट्र पर अब तक 1.35 लाख से अधिक लोगों को बाढ़ प्रभावित

Kerala: Water enters houses in Muvattupuzha town of Ernakulam district. The region is reeling under flood due to rainfall. pic.twitter.com/KQrXYxGR47 — ANI (@ANI) August 9, 2019

असम में बाढ़ का असर—

- अभी तक 82 लोगों के मारे जाने की खबर

- अब तक 54 लाख लोग इससे प्रभावित

- काजीरंगा नेशनल पार्क में 13 जुलाई के बाद 220 जानवरों की मौत

- 13 जिलों के करीब आठ लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित

Maharashtra: Senior citizens being rescued by National Disaster Response Force (NDRF) from flood-affected Jhulelal chowk in Sangli. pic.twitter.com/HzQYZMRg19 — ANI (@ANI) August 9, 2019

बिहार में बाढ़ का असर—

- 23 जुलाई तक बाढ़ से 77 लाख लोग प्रभावित

- बिहार के 12 जिले बाढ़ से बेहाल



बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, अधवारा समूह की नदियां, खिरोई तथा महानंदा कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर

Kerala State Disaster management authority (KDSMA): 22,165 people have been evacuated to safety and lodged in 315 camps across the state. #KeralaRains pic.twitter.com/x8ZLii00OM — ANI (@ANI) August 9, 2019

बाढ़ से 104 लोगों की मौत

बिहार के 12 जिले- शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार में अब तक बाढ़ से 104 लोगों की मौत हुई है, जबकि 77 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।

Kerala: A landslide occurred in Puthumala, Wayanad, yesterday. Rescue operations underway. More details awaited. #KeralaRain pic.twitter.com/zafdjYrujz — ANI (@ANI) August 9, 2019

कुल 81 राहत शिविर

बाढ़ प्रभावित इन 12 जिलों में कुल 81 राहत शिविर चलाए जा रहे 76 हजार से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए 712 सामुदायिक रसोई चलाई जा रहीं हैं।