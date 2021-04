रेलवे ने 4000 कोचेज को कोविड केयर कोच में बदला, केजरीवाल सरकार ने भी की थी अपील

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना पेशेंट्स के लिए कम पड़ते बेड्स की संख्या को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने रेलवे से कोविड बेड्स बढ़ाने की अपील की है। सरकार ने रेलवे से आनंद विहार तथा शकूर बस्ती में लॉजिस्टिकल सपोर्ट, मेडिकल स्टाफ तथा ऑक्सीजन सुविधाओं सहित पांच हजार बिस्तर मांगे हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे ने गत वर्ष भी दिल्ली सरकार की सहायता हेतु अपने कुछ कोच को कोविड केयर कोच में बदल दिया था जिनमें कोरोना पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा था।

हाल ही में रेलवे मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा था कि वर्तमान में देश भर में 16 जोन्स में रेलवे के इस तरह के 4 हजार से अधिक कोविड केयर कोच हैं, जो कोरोना से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन कोचेज में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित सभी तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में भी रेलवे ने अपने ऐसे कई कोच उपलब्ध करवाए हैं जहां कोविड 19 पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख कर सहायता की अपील की

इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केन्द्र सरकार द्वारा मदद दिए जाने का आभार जताया और राज्य की अधिक सहायता उपलब्ध करवाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में लगभग दस हजार बेड्स हैं जिनमें से केवल 1800 बेड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व किए गए हैं। केजरीवाल ने मोदी सरकार से कम से कम 7000 बेड कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व करने तथा जल्दी ही पर्याप्त मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की भी अपील की।

प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए 80 फीसदी बेड रिजर्व रखने के आदेश

इसके साथ ही सरकार ने कोविड का इलाज कर रहे निजी नर्सिंग होम्स तथा हॉस्पिटल्स को आईसीयू और वार्ड बेड्स के कम से कम अस्सी फीसदी बेड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व करने के आदेश दिए हैं।

बेड्स की संख्या कम दिखाने पर दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ एफआईआर

इसके साथ ही राज्य सरकार ने अस्पतालों में बिस्तर की संख्या को ऑनलाइन दर्शाने के लिए बनाए गए ऐप पर उपलब्ध बेड्स की संख्या गलत दिखाने के लिए दो निजी अस्पतालों के खिलाफ DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। दोनों हॉस्पिटल्स ने कोरोना ऐप पर अपने यहां उपलब्ध बेड्स की जानकारी गलत देते हुए कम संख्या बताई थी। इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।

उल्लेखनीय है कि देश की राजधानी दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 25 हजार से ज्यादा कोरोना केस आए हैं जबकि हॉस्पिटल्स में बेड्स, वेंटिलेटर्स तथा ऑक्सीजन की कमी बढ़ती ही जा रही है।

Indian Railways has converted its coaches into Covid care Coches. At present, 4,002 converted coaches are available with Railways in its 16 zones and can be made available for the state governments on request. pic.twitter.com/fNpUtWp2I4 — ANI (@ANI) April 18, 2021

Railways is devoting all its resources for fighting COVID-19. Isolation coaches has started functioning at Nandurbar, Maharashtra with COVID-19 patients being admitted. pic.twitter.com/BLmFzrfs6c — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 18, 2021

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal writes to Prime Minister Narendra Modi about prevailing #COVID19 situation in the national capital



He appealed to PM regarding urgent supply of oxygen & reservation of 7,000 beds out of central govt's 10,000 beds for COVID-infected patients pic.twitter.com/wagPVKyjBD — ANI (@ANI) April 18, 2021