Railways का नया रिकॉर्ड! 1800 टन वजन के साथ 100 Kmph की स्पीड से दौड़ी मालगाड़ी

नई दिल्ली। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी भले ही पटरी से उतर गई हो, लेकिन इस बीच रेलवे (Indian Railways) ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसी कड़ी में रेलवे ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनया है। जिसमें एक मालगाड़ी 1800 टन के वजन के साथ 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ती नजर आई है। इतनी तेज स्पीड के चलते इसने एक्सप्रेस ट्रेन को भी कड़ी टक्कर दी। रेलवे की इसी उपलब्धि के बारे में रेल मंत्री पीयूष गोयल (Railway Minister Piyush Goyal) ने ट्वीट करके बताया।

रेल मंत्री ने ट्वीट में लिखा, 'देखें न्यू इंडिया में, मालगाड़ी कैसे यात्री एक्सप्रेस ट्रेन को रफ्तार के मामले में कड़ी टक्कर दे रही है। कंटेनर से लदी हुई मालगाड़ी 1800 टन ट्रेलिंग लोड के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच बिसनट्‌टम और वरदापुर खंड के बीच दौड़ी। इस ट्वीट के बात से रेलवे कर्मचारी काफी खुश हैं। उनके लिए ये बड़ी उपलब्धि है।

📹 Watch how in New India, freight trains are giving strong competition to express trains in terms of speed.



A container freight train running at 100 kmph with a trailing load of 1800 tons on Bisanattam-Varadapur section in Andhra Pradesh & Karnataka. pic.twitter.com/kMtbqwxQ45