अयोध्या भूमि विवाद: पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की क्यूरेटिव याचिका

नई दिल्ली। पीस पार्टी ऑफ इंडिया ने मंगलवार को अयोध्या विवादित भूमि के मालिकाना विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते 9 नवबंर को सुनाए गए फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की।

इस याचिका में पीस पार्टी द्वारा कहा गया, "चूंकि संशोधन के लिए सरकार का आवेदन वास्तव में छल के तहत समीक्षा के लिए एक आवेदन है, इसलिए इसे इस तरह से ही लेना उचित होगा, और दोनों पक्षों को खुली अदालत में सुनवाई प्रदान की जानी चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने बीते वर्ष नवंबर में पूरी विवादित भूमि को, जिसमें बाबरी मस्जिद भी मौजूद थी, एक ट्रस्ट को दे दिया था। अब इस ट्रस्ट को इस स्थान पर मंदिर निर्माण की निगरानी का काम दिया गया है।

