Randeep Guleria : दिल्ली को कोरोना सुनामी से बचाने के लिए प्रभावी रणनीति पर अमल जरूरी

नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण का स्तर विस्फोटक स्थिति में है। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सरकार कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को तत्काल प्रभाव से नियंत्रित करे। ताकि कोरोना सुनामी की स्थिति तक पहुंचने से बच सकें।

Pfizer vaccine has to be kept at -70C which is a challenge for developing countries like India where we'll have difficulties in maintaining a cold chain, especially on rural missions. Overall encouraging news in vaccine research for those in Phase III trials: Delhi AIIMS Director https://t.co/sT9F7Aqvlz