टीकाकरण को लेकर ICMR के डीजी ने नहीं दिया स्पष्ट जवाब, कहा- मास्क लगाना है जरूरी

नई दिल्ली। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के प्रमुख बलराम भार्गव ने रविवार को टीकाकरण के एक सवाल पर अनिश्चितता जताई।

उन्होंने कहा कि टीका कब तक प्रभावी हो सकती है, यह उन्हें नहीं मालूम है। वे ये भी नहीं जानते की वायरस के फैलने के क्रम को तोड़ने के लिए कितनी आबादी का टीकाकरण जरूरी है।

I am of the opinion that masks will probably be the last to go & probably may never even go: Dr Balram Bhargava, DG Indian Council of Medical Research (ICMR) https://t.co/8KRwmuHkfT