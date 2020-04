राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा कोरोना का खतरा! परिसर में काम करने वाले सफाईकर्मी के रिश्तेदार की मौत

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति भवन ( Rashtrapati Bhavan ) से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है।

राष्ट्रपति भवन परिसर में रहने वाले एक सफाई कर्मचारी का रिश्तेदार की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ( Health Department ) की इसकी खबर लगते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद सफाई कर्मचारी के घर को सील कर दिया गया।

आपको बता दें कि सफाई कर्मी और उसका परिवार न केवल इलाज के दौरान अपने रिश्तेदार को देखने पहुंचा था बल्कि उसके अंतिम संस्कार मे शामिल हुआ था।

जानकारी के अनुसार सफाई कर्मचारी का मकान राष्ट्रपति भवन परिसर के ए पॉकेट में गेट नंबर 17 के पास है। दरअसल, यह कर्मचारी राष्ट्रपति भवन में कार्यरत अधिकारियों के दफ्तर में काम करता था।

फिलहार पूरे इलाके को सील कर दिया गया है।

इसके साथ ही एक अफसर को भी क्वारंटाइन में रखा गया है। वहीं, सफाई कर्मचारी के परिवार सहित नजदीकि संबंध वाले 30 लोगों को सेल्फ आइसोलेशन में रहने को कहा गया है।

#WATCH Out of total 14378 cases, 4291 (29.8%) cases are related to Nizamuddin Markaz cluster from single source&affected 23 States&UTs. 84% cases in TN, 63% cases in Delhi, 79% cases in Telangana, 59% cases in UP & 61% in Andhra Pradesh are related to the event: Health Ministry pic.twitter.com/UMsz1hx3tz