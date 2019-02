रॉबर्ट वाड्रा से 5 घंटे बाद खत्म हुई ED की पूछताछ, 5 अधिकारियों ने पूछे करीब 36 सवाल

नई दिल्ली। रॉबर्ट वाड्रा से मनी लॉड्रिंग केस में पूछताछ पूरी हो गई है। करीब पांच घंटे तक चली इस पूछताछ में उनसे लगभग 36 सवाल पूछे गए हैं। जिसके बाद रात करीब 9 बजे वाड्रा अपनी कार से बाहर निकलें और मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिए। रिपोर्ट के मुताबिक वाड्रा ने पहले चरण के सवालों के जवाब तो ठीक से दिए लेकिन दूसरे चरण में वे अटक गए। बताया जा रहा है कि वाड्रा ने ज्यादातर आरोपों को सिरे से नकार दिया है।

वकील ने कहा- पूरा सहयोग किया

वाड्रा के वकील ज्योति खेतान ने मीडिया से कहा कि उनके क्लाइंट ने पूछताछ में ईडी का पूरा सहयोग किया है। उन्होंने बातया कि वाड्रा ने एजेंसी को आश्वासन दिया है कि जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा वो पेश होंगे।

