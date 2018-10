सबरीमला विवाद: केंद्र ने पहले ही कहा था हो सकती है हिंसा, केरल सरकार ने नहीं दिया ध्यान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सबरीमला मंदिर में तीसरे दिन भी 10-50 वर्ष की आयु की महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकी। शुक्रवार को भारी सुरक्षा के बीच दो महिलाएं मंदिर के मुख्य गेट के पास पहुंचने के बाद हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस के साथ महिलाओं को वापस लौटना पड़ गया। इसी बीच गृह मंत्रालय की वह चिट्ठी भी सामने आ गई है। जिसमें केंद्र ने केरल सरकार को पहले ही सबरीमला को लेकर भड़की हिंसा के लिए सचेत किया था।

महिलाओं को भड़का सकते हैं माओवादी: केंद्र

सबरीमला को लेकर केरल सरकार को केंद्र ने 16 अक्टूबर को ही एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें मंदिर खुलाने बाद महिलाओं के प्रवेश को लेकर उपद्रव की आशंका जाहिर की गई थी। केंद्र की ओर से यह चिट्ठी केरल और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों और दोनों राज्यों के डीजीपी को लिखी गई थी। चिट्ठी में लिखा था कि मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करने वाली कुछ महिलाओं को माओवादी संगठनों और उग्र वामपंथी समूहों का समर्थन हासिल है। ये लो महिलाओं का भड़का सकते हैं। साथ ही कुछ हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन की तैयारी में हैं। इसके साथ ही खत में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया था।

In a letter dated, 16 Oct MHA had asked Chief Secretaries&DGPs of Kerala, Tamil Nadu&Karnataka to take necessary measures to maintain law&order & 'prevent any untoward incident'. Letter also states 'Hindu outfits plan to organise protest prog on 17.10 at Nilakkal&Erumali village' pic.twitter.com/9CjsEjdDZz