नई दिल्ली। दो दशक पुराने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार दिया गया है, जिसके बाद सलमान जेल में दो रात गुजार चुके हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सलमान को अब जमानत सोमवार तक ही मिल पाएगी। लेकिन इस बीच ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि सलमान खान को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वहीं, जेल प्रशासन ने इन खबरों का खंडन किया है.

सलमान ने नहीं पहनी कैदियों की ड्रेस

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेल में सलमान की जो दिनचर्या देखने को मिली उससे कहीं से नहीं लग रहा की वह एक कैदी हैं। बता दें कि जेल के दूसरे दिन शुक्रवार को भी सलमान ने ना तो कैदियों वाली ड्रेस पहनी और ना ही जेल का खाना खाया। सलमान पूरे दिन जींस-टीशर्ट पहने ही नजर आएं और प्रिटी जिंटा और बहनों से मुलाकात की।

मच्छरों के संग बीती सलमान की रात

जेल का पहला दिन भी सलमान के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। तनाव की वजह से सलमान बार-बार सिगरेट का धुंआ उड़ाते रहे। वहीं, जेल में लगे पंखे के बावजूद उन्हें मच्छरों ने काफी परेशान किया, जिससे सलमान को रातभर नींद नहीं आई। फिर बाद में देर रात मच्छरों से बचने वाली ट्यूब लगाई तब जाकर उन्हें नींद आई और अगले दिन वह 10 बजे तक सोए रहे।

बाहर से खाना मंगवाकर खाया

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दूसरे दिन शुक्रवार सुबह उठने के बाद सलमान खान को जेल के चने और चाय ऑफर दी गई, लेकिन उन्होंने इसे खाने से साफ इनकार कर दिया। फिर बाद में सलमान ने गुपचुप तरीके से ब्लैक कॉफी और बाहर से खाना मंगवाकर खाया।

घंटे भर बहनों से करते रहे बात

शुक्रवार सुबह सलमान की दोस्त और एक्ट्रेस प्रीटी जिंटा उनसे मिलने जेल आईं। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से आधे घंटे बातचीत की। बाद में बहन अलवीरा और अर्पिता भी आ गईं और उनसे भी सलमान बाते करते रहें। बता दें कि इस दौरान बॉडीगार्ड शेरा भी वहां मौजूद था।

No mobile phones or selfies are allowed, no outside food is coming inside, jail authorities are serving him food: Jodhpur Jail official on #SalmanKhan #BlackBuckPaochingCase pic.twitter.com/rzHF89mfDa