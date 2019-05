शारदा चिट फंड मामला: CBI ने कोलकाता IPS अधिकारी से दोबारा की पूछताछ, एक दिन पहले 9 घंंटे तक चली थी इंक्वायरी

नई दिल्ली। शारदा चिटफंड मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पश्चिम बंगाल के IPS अधिकारी अर्नब घोष से गुरुवार को दोबारा पूछताछ की है। बुधवार को CBI ने अर्नब घोष से नौ घंटों तक पूछताछ की थी। इस बारे में जांच एजेंसी के एक सूत्र से जानकारी मिली है।

विशेष जांच टीम के सदस्यों में शामिल थे घोष

घोष पोंजी घोटाला मामलों की सबसे पहले जांच करने वाली विशेष जांच टीम के सदस्यों में शामिल थे। पुलिस अधिकारी सुबह लगभग 10 बजे साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई कार्यालय पहुंचे। बता दें कि इस हफ्ते में सीबीआई ने घोष के अलावा बंगाल पुलिस के कई अधिकारियों से पूछताछ की है। इन अधिकारियों में सारदा मामले के पहले जांच अधिकारी भी शामिल हैं।

राजीव कुमार की याचिका

वहीं, सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को भी समन भेजा था। लेकिन उन्होंने अपने अवकाश का हवाला देते हुए सात दिनों की मोहलत देने के लिए एक पत्र लिखा था। सीबीआई ने कुमार को अभी दोबारा समन नहीं भेजा है। हालांकि, कुमार ने कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने CBI की ओर से जारी किए उस नोटिस को खारिज जिसमें उन्हें कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। कोर्ट गुरुवार को इसपर सुनवाई करेगी।

Fomer Kolkata police Commissioner, Rajeev Kumar moves a petition in Calcutta High Court seeking CBI notices directing him to appear before the agency be quashed. Hearing on his petition scheduled to be held later today. pic.twitter.com/Ud3fvDHkJz