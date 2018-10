अमृतसर ट्रेन हादसा: कार्यक्रम के आयोजक सौरभ मदान की सफाई, मैं जिम्मेदार नहीं

नई दिल्ली। दशहरे के दिन पंजाब के अमृतसर में हुए भीषण रेल हादसे को पांच दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन हो या फिर सरकार अभी तक कोई ये तय नहीं कर पाया है कि आखिर 60 मौतों का जिम्मेदार कौन है? वहीं दूसरी तरफ हादसे वाले दिन दशहरा कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सौरभ मदान मिट्ठू एक बार फिर से कैमरे के सामने आए हैं और खुद को निर्दोष बताया है। न्यूज एजेंसी को दिए बयान में सौरभ मिट्ठू ने कहा है कि इस हादसे के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हमने कार्यक्रम का आयोजन मैदान में किया था ना कि रेलवे ट्रैक पर।

अमृतसर हादसे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं- सौरभ मदान

सौरभ मिट्ठू ने कहा है, "हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन मैदान में किया था, ट्रेन की पटरियों पर नहीं, कई-कई बार घोषणा किए जाने के बावजूद लोग रेलवे ट्रैक से नहीं हटे थे, अमृतसर में हुए ट्रेन हादसे के लिए मुझे ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।" आपको बता दें कि जिस दशहरा कार्यक्रम के दौरान जोड़ा फाटक के पास ये ट्रेन हादसा हुआ था, उस कार्यक्रम का आयोजन सौरभ मदान मिट्ठू ने ही किया था जो कि इलाके की कांग्रेस पार्षद का बेटा है। घटना के बाद से ही सौरभ फरार था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसने अपनी सफाई में 2 वीडियो जारी किए।

2 दिन पहले भी वीडियो जारी कर दी थी सफाई

हादसे वाले दिन से ही सौरभ मदान परिवार संग फरार था, लेकिन 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी सफाई में वीडियो जारी किया, जिसमें उसने कहा कि यह एक बेहद दुखद घटना है, मुझे इसके लिए दर्द है। इस घटना से मैं बहुत दुखी हुआ हूं। मैं यह बयान नहीं कर सकता कि मेरा क्या हाल है। मैंने सभी को एक साथ लाने के लिए दशहरा उत्सव का आयोजन किया था। मैंने आयोजन के लिए जरूरी सभी अनुमति ली थी। मेरी तरफ से कोई प्रयास नहीं बचा था।

61 लोगों की हादसे में हुई थी मौत

आपको बता दें कि दशहरे वाले दिन जोड़ा फाटक के पास रावण दहन के समय बड़ा ट्रेन हादसा हो गया था। इस हादसे में 61 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

We were holding the event in the ground¬ on the railway tracks,even after repeated announcements,people continued to stand on the railway tracks. I can't be held responsible for #AmritsarTrainAccident: Saurabh Mithu,who organised the Dussehra event near Joda Phatak in Amritsar pic.twitter.com/87t7itAHll