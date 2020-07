सुपर एनाकोंडा को पछाड़ रेल की पटरियों पर दौड़ा शेषनाग, 2.8 KM लंबी ट्रेन चला रेलवे ने रचा इतिहास

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना का कहर जारी है। दूसरी तरफ भारतीय रेल की मालगाड़ी देशवासियों के लिए अन्नापूर्णा बनकर सामने आई है। बुधवार को जहां 177 वैगन वाली सुपर एनाकोंडा मालगाड़ी ने रफ्तार का नया रिकॉर्ड बनाया तो गुरुवार को सबसे लंबी ट्रेन शेषनाग ने रेलवे का नया इतिहास रचकर सबको चौंका दिया।

Indian Railways breaks another record. Operates 'SheshNaag', a 2.8 Km long train amalgamating 4 empty BOXN rakes, powered by 4 sets of electric locomotives



'SheshNaag' is the longest train ever to run on Indian Railways. pic.twitter.com/t3fKKVJSkJ