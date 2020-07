Jammu-Kashmir : श्रीनगर मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर,  CRPF का 1 जवान शहीद और 1 घायल

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के श्रीनगर में गुरुवार देर रात एक स्कूल कॉम्प्लेक्स में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ ( CRPF ) का एक जवान भी शहीद हो गया। एक जवान के घायल होने की भी सूचना है। मुठभेड़ हजरतबल दरगाह के पास मालबाग इलाके में (encounter took place in Malbagh area near Hazratbal Dargah) हुई।

One CRPF jawan has martyred. The QAT (Quick Action Team) jawan succumbed to his injuries in the hospital: Inspector General of Police, Kashmir, Vijay Kumar (file pic) pic.twitter.com/vkoyefqbDT