Sindhu border : आंदोलनकारियों से गांववाले बोले - हाइवे खाली करो, दिल्ली हिंसा को राकेश टिकैत ने बताया साजिश

नई दिल्ली। दो दिन पहले ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसक घटनाओं को लेकर जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, वहीं किसानों के विरोध में अब स्थानीय लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे ही एक मामले में किसान आंदोलन के मुख्य सेंटर सिंधु बॉर्डर पर गांव के लोगों ने किसानों से हाइवे खाली करने की जोरदार मांग की है। भारी संख्या में गांव के लोग किसानों के खिलाफ हाइवे पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

#WATCH: Bharatiya Kisan Union (BKU) spokesperson Rakesh Tikait says that the violence that occurred on 26th January was a conspiracy to malign the farmer unions & distance Punjab from the rest of the country. (27.01.2021) pic.twitter.com/SMJH3hq37j