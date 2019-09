देशभर में लागू होगा केवल एक हेल्पलाइन नंबर 112

हैदराबाद। जल्द ही देशभर में केवल एक हेल्पलाइन नंबर काम करेगा। यह नंबर 112 होगा। राजधानी दिल्ली में सभी इमरजेंसी नंबरों को एक में मिलाने के साथ ही इकलौता हेल्पलाइन नंबर 112 पेश कर दिया गया है। आने वाले वक्त में यह जल्द ही देशभर में लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

जी किशन रेड्डी ने कहा, "हमनें दिल्ली के सभी इमरजेंसी और हेल्पलाइन नंबरों को एक साथ मिला दिया है और सिंगल हेल्पलाइन नंबर 112 पेश कर दिया है। यह जल्द ही समूचे देश में काम करने लगेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में हम देश में अपराध कम करने करने के लिए हर तरह के कदम उठा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) और सीआरपीसी (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) एक्ट में संशोधन करने से भी नहीं झिझकेंगे।"

Union Minister of State for Home, G Kishan Reddy: Under the leadership of Narendra Modi ji & Amit Shah ji, we are taking all the measures to reduce crime in the country. If needed, we'll not hesitate in modifying IPC (Indian Penal Code) Act & CrPC (Code of Criminal Procedure) Act pic.twitter.com/LgyIWCTEU3