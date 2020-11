जम्मू में बर्फबारी जारी, दिल्ली समेत इन इलाकों में गिरेगा और पारा

नई दिल्ली। जम्मू के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी पड़ रही है। जिसका असर मैदानी इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है। खासकर दिल्ली में बीते कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिली है। मौजूदा जानकारी के अनुसार जम्मू के डोडा और किश्तवाड़ ज़िले में हुई ताजा बर्फबारी देखने को मिली है। जिसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड के मैदानी इलाकों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है।

Jammu and Kashmir: Doda and Kishtwar districts of Jammu region receive rain and fresh snowfall, temperature drops in the region. pic.twitter.com/NSRPyVo9qP