SpiceJet की घोषणा, रोजाना दरभंगा से दिल्ली-मुंबई-बेंगलुरु की सीधी उड़ानें

नई दिल्ली। बजट उड़ान सेवा देने वाली स्पाइसजेट ने सोमवार को दरभंगा ( Darbhanga Airport ) को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से जोड़ने वाली दैनिक उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की। स्पाइसजेट 8 नवंबर 2020 से दिल्ली-दरभंगा, बेंगलुरु-दरभंगा और मुंबई-दरभंगा के लिए रोजाना सीधी उड़ानें संचालित करेगी।

दरभंगा, जिसे UDAN II के तहत स्पाइसजेट द्वारा हासिल किया गया था, विमानन मंत्रालय की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत एयरलाइन का 13वां गंतव्य और एयरलाइन के घरेलू नेटवर्क पर 55वां गंतव्य होगा। स्पाइसजेट इन सेक्टरों पर उड़ान सेवाएं संचालित करने वाली पहली और एकमात्र एयरलाइन होगी और इन सभी मार्गों पर अपने बोइंग 737-800 को तैनात करेगी। एयरलाइन शुरुआती ऑफर के रूप में सभी मार्गों पर 3,799 रुपये से किराये की शुरुआत कर रही है।

बीते 12 सितंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा हवाई अड्डे के दौरे की अपने तस्वीरें शेयर की थीं और काम की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था, "यह देखकर बहुत खुशी हुई कि हवाई अड्डे पर अधिकांश काम लगभग पूरा हो चुका है। आगमन और प्रस्थान हॉल, चेक-इन सुविधा, कन्वेयर बेल्ट आदि पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। शेष काम अक्टूबर के अंत से पहले पूरा कर लिया जाएगा। आरसीएस-यूडीएएन के तहत पहले ही इस मार्ग के लिए स्पाइसजेट को काम दिया जा चुका है।"

Very happy to see that most of the work at the airport is almost complete. Arrival & departure halls, check-in facility, conveyor belt etc have already been installed. Remaining work will be completed before end October.

SpiceJet has already been awarded this route under RCS-UDAN

